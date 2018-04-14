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Британия заявила, что напала на Сирию из «гуманитарных соображений»
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Британия заявила, что напала на Сирию из «гуманитарных соображений» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что Лондон считает совершенно законным свое участие в ударах по Сирии, так как действовал из гуманитарных соображений. Об этом она сказала, выступая с речью на экстренном заседании СБ ООН в субботу.
Кроме того, постпред указала, что Россия не может давать наставления Великобритании в сфере международного права. «Россия не может учить Британию международному праву», — приводит слова Пирс "Интерфакс".
Как заявила постпред, по мнению Великобритании, использование силы в Сирии «для предотвращения смерти многих невинных людей» не может считаться незаконным. Она добавила, что Лондон совместно с Парижем и Вашингтоном будет стремиться к принятию резолюции для дипломатического урегулирования сирийского кризиса.
Со своей стороны постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на Совете Безопасности организации назвал действия США и их союзников в Сирии агрессивными. Он подчеркнул, что Россия делает все возможное, чтобы убедить США и их союзников отказаться «от милитаристских планов, чреватых новым витком насилия».
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