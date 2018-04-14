Британия заявила, что напала на Сирию из «гуманитарных соображений»

Кроме того, постпред указала, что Россия не может давать наставления Великобритании в сфере международного права. «Россия не может учить Британию международному праву», — приводит слова Пирс "Интерфакс"

Как заявила постпред, по мнению Великобритании, использование силы в Сирии «для предотвращения смерти многих невинных людей» не может считаться незаконным. Она добавила, что Лондон совместно с Парижем и Вашингтоном будет стремиться к принятию резолюции для дипломатического урегулирования сирийского кризиса.