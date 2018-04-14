Захарова призвала Евросоюз прекратить провокации со стороны стран-членов объединения

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«ЕС призывает Россию Иран использовать своё влияние для предотвращения дальнейшего применения химического оружия Дамаском ». А мы призываем ЕС использовать хоть чтобы-нибудь для предотвращения дальнейших провокаций с участием его стран-членов», — отметила Захарова.