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Захарова призвала Евросоюз прекратить провокации со стороны стран-членов объединения
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Захарова призвала Евросоюз прекратить провокации со стороны стран-членов объединения 

RT на русском 1 час назад
Фото: News.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз должен предпринять меры, которые бы предотвратили провокации со стороны стран-членов объединения.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«ЕС призывает Россию и Иран использовать своё влияние для предотвращения дальнейшего применения химического оружия Дамаском». А мы призываем ЕС использовать хоть чтобы-нибудь для предотвращения дальнейших провокаций с участием его стран-членов», — отметила Захарова.
Ранее Минобороны России заявило, что располагает доказательствами участия Британии в организации провокации с якобы применением химического оружия в Восточной Гуте.
RT на русском: последние новости
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