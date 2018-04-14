Захарова призвала Евросоюз прекратить провокации со стороны стран-членов объединения 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз должен предпринять меры, которые бы предотвратили провокации со стороны стран-членов объединения.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«ЕС призывает Россию и Иран использовать своё влияние для предотвращения дальнейшего применения химического оружия Дамаском». А мы призываем ЕС использовать хоть чтобы-нибудь для предотвращения дальнейших провокаций с участием его стран-членов», — отметила Захарова.
Ранее Минобороны России заявило, что располагает доказательствами участия Британии в организации провокации с якобы применением химического оружия в Восточной Гуте.