Совбез ООН: Россия призывает к сдержанности, США заявляют о готовности к новым ударам

Великобритания и Совет Безопасности ООН по инициативе России собрался для обсуждения авиаудара по территории Сирии , который нанесли США Франция — три постоянных члена СБ — в ответ на химатаку в сирийской Думе , которую Запад приписывает силам Асада. Россия в ходе заседания призывала к сдержанности. США заявляли о готовности к новым ударам и поясняли: атака стала следствием бессилия Совбеза предотвратить использование химоружия. Россия приготовила к заседанию резолюцию с осуждением атаки.

Генсек ООН Антониу Гуттериш призывал участников Совбеза проявить сдержанность «в сложившихся обстоятельствах». Также он напомнил, что члены ООН «должны действовать в соответствии с Уставом ООН и международным законодательством в целом».

Российский постпред Василий Небензя заявил, в частности: «США и их союзники продолжают демонстрировать вопиющее пренебрежение к международному праву, хотя как постоянные члены Совета Безопасности должны особенно твердо отстаивать положения Устава ООН… Мы с уважением относимся к праву каждого государства чтить свой основной закон, но в Вашингтоне пора бы уже выучить, что международный кодекс поведения, касающийся применения силы регулируется Уставом Объединенных Наций». (Цитата по ТАСС .)

Небензя призвал США и союзников незамедлительно прекратить агрессивные действия в отношении Сирии и не допускать из впредь. Военные действия приведут к расчленению страны, предостерег он.

Постпред США Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты несколько раз выступали за дипломатическое решение сирийского вопроса путем принятия резолюций в СБ ООН до того момента, как Вашингтон и его союзники нанесли ракетные удары по Сирии. Она указала, что эти усилия были подорваны во многом из-за России: «Мы давали дипломатии несколько шансов. Шесть раз — именно столько раз Россия отклонила резолюции СБ ООН (по Сирии)». (Цитата по "Интерфаксу"

При этом постпред США подчеркнула, что Вашингтон уверен в применении Дамаском химоружия, несмотря на дезинформацию, которую распространяет Россия.

Хейли добавила, что если «сирийский режим будет достаточно глуп», чтобы применить химоружие снова, ответ США не заставит себя ждать: «Президент (Трамп) сказал, что если будут новые атаки, то мы готовы действовать».