Небензя назвал США страной-агрессором

"Ваша агрессия [против Сирии ] — это мощный удар и угроза перспективам продолжения политического процесса [в САР] под эгидой ООН, который, несмотря на объективные сложности, с разной скоростью, но продвигался вперед. Чего тогда стоили ваши бесконечные упования на женевский процесс, если вы своими руками загоняете его в очередной кризис", — сказал постпред России.

Он призвал США и их союзников незамедлительно прекратить агрессивные действия в отношении Сирии и не допускать их впредь.