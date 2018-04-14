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Небензя назвал США страной-агрессором
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Небензя назвал США страной-агрессором 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Постпред России при ООН Василий Небензя обратился к США во время на заседании Совета безопасности организации, передает РИА Новости.
"Ваша агрессия [против Сирии] — это мощный удар и угроза перспективам продолжения политического процесса [в САР] под эгидой ООН, который, несмотря на объективные сложности, с разной скоростью, но продвигался вперед. Чего тогда стоили ваши бесконечные упования на женевский процесс, если вы своими руками загоняете его в очередной кризис", — сказал постпред России.
Он призвал США и их союзников незамедлительно прекратить агрессивные действия в отношении Сирии и не допускать их впредь.
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