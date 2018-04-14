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Постпред РФ назвал политику Запада «хулиганством»
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Постпред РФ назвал политику Запада «хулиганством» 

Говорит Москва 1 час назад
«Всё по отработанной схеме: провокация, ложные обвинения, фальшивый приговор, наказание. Вы так теперь хотите вести международные дела?» — заявил постпред.
По словам дипломата, это «хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учётом того, что речь идёт о ключевых ядерных державах».
«Вы с пренебрежением относитесь к уставу ООН… Вы не ведёте никакой работы в Совете Безопасности. Вы с нами не консультируетесь, ложно уверяя всех в обратном. Вы подрываете авторитет Совета», — заключил Небензя.
США, Британия и Франция сегодня утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Всего было выпущено более ста ракет. Сообщалось, что большинство из них были перехвачены сирийской ПВО, однако Пентагон опроверг эту информацию.
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