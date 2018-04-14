Постпред РФ назвал политику Запада «хулиганством»

«Всё по отработанной схеме: провокация, ложные обвинения, фальшивый приговор, наказание. Вы так теперь хотите вести международные дела?» — заявил постпред.

По словам дипломата, это «хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учётом того, что речь идёт о ключевых ядерных державах».

«Вы с пренебрежением относитесь к уставу ООН … Вы не ведёте никакой работы в Совете Безопасности. Вы с нами не консультируетесь, ложно уверяя всех в обратном. Вы подрываете авторитет Совета», — заключил Небензя.