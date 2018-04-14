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Пентагон не смог предъявить доказательства применения химоружия в Думе
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Пентагон не смог предъявить доказательства применения химоружия в Думе 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
США не готовы продемонстрировать мировой общественности доказательства применения Сирией химического оружия в Думе в связи с секретностью данных, заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.
«Но мы не сомневаемся. Просто многое из этого связано с разведкой. Я рада показывать доказательства, если я могу это сделать. Но мы очень уверены в принятом решении», — передает РИА «Новости» ответ Уайт на вопрос о том, почему бы им не предъявить доказательства всему миру.
В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар западной коалиции по Сирии является грубым и наглым нарушением международного права. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.
При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии. МИД России заявил, что удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада.
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