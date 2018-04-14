Великобритания готова работать над сирийским урегулированием в рамках ООН

«Великобритания со своей стороны остается приверженной работе с партнерами в Совете по урегулированию конфликта посредством политического решения», — подчеркнула британский дипломат.

По её словам, при проведении военной операции Лондон сделал «всё возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения». В частности, по этой причине удары по инфраструктуре арабской республики наносились ночью.

Пирс также обратила внимание, что коалиция работала по определённым целям, среди которых были «склады с химическим оружием, ключевой исследовательский центр и военный бункер».

«Удар по этим целям значительно снизит возможности сирийского режима по разработке и использованию химического оружия», — сказала дипломат.