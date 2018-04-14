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Великобритания готова работать над сирийским урегулированием в рамках ООН
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Великобритания готова работать над сирийским урегулированием в рамках ООН 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Великобритания готова работать над мирным урегулированием конфликта в Сирии под эгидой ООН, сказала постоянный представитель королевства при всемирной Карен Пирс перед заседанием Совета безопасности, передаёт ТАСС.
«Великобритания со своей стороны остается приверженной работе с партнерами в Совете по урегулированию конфликта посредством политического решения», — подчеркнула британский дипломат.
По её словам, при проведении военной операции Лондон сделал «всё возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения». В частности, по этой причине удары по инфраструктуре арабской республики наносились ночью.
Пирс также обратила внимание, что коалиция работала по определённым целям, среди которых были «склады с химическим оружием, ключевой исследовательский центр и военный бункер».
«Удар по этим целям значительно снизит возможности сирийского режима по разработке и использованию химического оружия», — сказала дипломат.
Ранее в Нью-Йорке стартовало экстренное заседание Совета безопасности ООН, созванное по инициативе России.
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