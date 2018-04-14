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США и союзники загоняют в угол политический процесс в Сирии, заявил Небензя
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США и союзники загоняют в угол политический процесс в Сирии, заявил Небензя 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
ООН, 14 апр — РИА Новости. США и их союзники ударами по Сирии загоняют в угол политический процесс в арабской республике, заявил в субботу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Ваша агрессия — это мощный удар и угроза перспективам продолжения политического процесса (в САР) под эгидой ООН, который, несмотря на объективные сложности, с разной скоростью, но продвигался вперед. Чего тогда стоили ваши бесконечные упования на женевский процесс, если вы своими руками загоняете его в очередной кризис", — сказал постпред, выступая на заседании СБ ООН.
"Призываем США и союзников незамедлительно прекратить агрессивные действия в отношении Сирии и не допускать их впредь", — подчеркнул Небензя.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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