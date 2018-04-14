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В ФРГ рассказали о намерении обсудить ситуацию в Сирии на встрече глав МИД ЕС
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В ФРГ рассказали о намерении обсудить ситуацию в Сирии на встрече глав МИД ЕС 

RT на русском 31 минуту назад
Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас заявил, что на встрече глав МИД ЕС в понедельник, 16 апреля, планируется обсудить ситуацию в Сирии.
Об этом сообщает РИА Новости.
«В понедельник в Брюсселе пройдёт заседание внешнеполитического совета ЕС. Там работа над конкретными инициативами по Сирии станет одной из центральных тем», — сказал Маас.
Ранее глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд в ходе брифинга заявил, что американские военные не уведомляли Россию о предстоящих ударах по Сирии.
В ночь на 14 апреля Соединённые Штаты и их союзники нанесли удар по Сирии. По данным Минобороны России, они выпустили более 100 ракет.
RT на русском: последние новости
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