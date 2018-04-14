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В МИД Латвии поддержали ракетный удар Запада по Сирии
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США высказались о повторном ударе по Сирии
США высказались о повторном ударе по Сирии

В МИД Латвии поддержали ракетный удар Запада по Сирии 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Министерство иностранных дел Латвии назвало адекватными мерами ракетный удар США, Франции и Великобритании по Сирии, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.
По словам официальной Риги, это сделано, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия против гражданского населения страны.
Несмотря на отсутствие доказательств применения властями Сирии химического оружия, МИД Латвии осудил вероятную химическую атаку, назвав её серьёзным нарушением международных норм и прав.
Вместе с тем, в МИД Латвии призвали к мирным переговорам под эгидой ООН для достижения политического урегулирования конфликта.
Операцию западной коалиции 14 апреля поддержало руководство большинства европейских стран, а также Турция. Осуждение или озабоченность в связи проводимой политикой по эскалации напряжённости выразили Россия, Иран, Китай и ряд соседних с Сирией государств.
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