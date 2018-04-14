В МИД Латвии поддержали ракетный удар Запада по Сирии

Франции и Министерство иностранных дел Латвии назвало адекватными мерами ракетный удар США Великобритании по Сирии , говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

По словам официальной Риги, это сделано, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия против гражданского населения страны.

Несмотря на отсутствие доказательств применения властями Сирии химического оружия, МИД Латвии осудил вероятную химическую атаку, назвав её серьёзным нарушением международных норм и прав.

Вместе с тем, в МИД Латвии призвали к мирным переговорам под эгидой ООН для достижения политического урегулирования конфликта.