Небензя заявил, что США подрывают авторитет Совбеза ООН

США подрывают авторитет Совета Безопасности ООН. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«США и их союзники продолжают демонстрировать вопиющее пренебрежение к международному праву», — сказал Небензя.

По его словам, как постоянные члены СБ ООН Соединённые Штаты должны особенно твёрдо отстаивать положения устава ООН.

«Было стыдно слушать, как в обоснование агрессии приводилась статья Конституции США. Мы с уважением относимся к праву каждого государства чтить свой основной закон. Но в Вашингтоне пора бы уже выучить, что международный кодекс поведения, касающийся применения силы, регулируется Уставом ООН», — подчеркнул Небензя.

Он добавил, что руководство Великобритании и Франции участвует в противоправных военных авантюрах, оглядываясь на Конституцию США.

«Вы подрываете авторитет Совета», — заявил Небензя.