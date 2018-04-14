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Небензя заявил, что США подрывают авторитет Совбеза ООН
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Небензя заявил, что США подрывают авторитет Совбеза ООН 

RT на русском 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
США подрывают авторитет Совета Безопасности ООН. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«США и их союзники продолжают демонстрировать вопиющее пренебрежение к международному праву», — сказал Небензя.
По его словам, как постоянные члены СБ ООН Соединённые Штаты должны особенно твёрдо отстаивать положения устава ООН.
«Было стыдно слушать, как в обоснование агрессии приводилась статья Конституции США. Мы с уважением относимся к праву каждого государства чтить свой основной закон. Но в Вашингтоне пора бы уже выучить, что международный кодекс поведения, касающийся применения силы, регулируется Уставом ООН», — подчеркнул Небензя.
Он добавил, что руководство Великобритании и Франции участвует в противоправных военных авантюрах, оглядываясь на Конституцию США.
«Вы подрываете авторитет Совета», — заявил Небензя.
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