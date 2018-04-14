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США тянет к неоколониализму, заявил Небензя
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США тянет к неоколониализму, заявил Небензя 

РИА Новости 41 минуту назад
ООН, 14 апр — РИА Новости. Удар по Сирии и участие в нем Великобритании и Франции отражают их тягу к неоколониализму, заявил в субботу постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"В Вашингтоне пора бы уже выучить, что международный кодекс поведения, касающийся применения силы, регулируется уставом ООН. Любопытно, как отнесутся народы Великобритании и Франции к тому, что их руководство участвует в противоправных военных авантюрах, оглядываясь на американскую конституцию. Вас все время тянет к колониализму, к неоколониализму", — сказал он на заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Сирии.
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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