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Началось экстренное заседание СБ ООН по Сирии
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Началось экстренное заседание СБ ООН по Сирии 

Рамблер 57 минут назад
Фото: globallookpress.com
В Нью-Йорке началось экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе России. Страны-участницы СБ обсуждают нанесенные США и их союзниками удары по Сирии.
Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в ночь на субботу.
В российском МИД считают, что Запад проигнорировал представленные Москвой и Дамаском факты, «свидетельствующие о том, что там была устроена преднамеренная циничная инсценировка».
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