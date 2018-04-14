Поставки зерна и фруктов возможны между Тартусом и Севастополем

Севастополя. Во время встречи с премьер-министром Сирии был поднят вопрос о перспективах сотрудничества сирийского порта Тартус

"На встрече речь шла как о символических жестах — предложении сделать Тартус и Севастополь городами— побратимами, так и об совместных экономических проектах. Например, [премьер-министр Сирии] Имад Хамис предложил наладить поставки фруктов из Сирии в Севастополь. А из нашего города в САР может осуществляться поставка российского зерна.

Учитывая, что Сирию не очень волнуют экономические санкции, под которыми находится Севастополь, предложение, которые мне удалось обсудить с премьером Сирии, могут серьезно поддержать экономику нашего города", — рассказал Белик.

По словам депутата, представители бизнеса, входящие в российскую делегацию, также высказали предложения о развитии сотрудничества между Севастополем и Сирией.