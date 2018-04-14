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Поставки зерна и фруктов возможны между Тартусом и Севастополем
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Поставки зерна и фруктов возможны между Тартусом и Севастополем 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российские парламентарии и бизнесмены обсудили с властями Сирии возможности для сотрудничества Крыма с этой страной, в частности, обозначив перспективы по поставкам зерна и фруктов, сообщил ТАСС в субботу депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик, входящий в состав российской делегации.
Во время встречи с премьер-министром Сирии был поднят вопрос о перспективах сотрудничества сирийского порта Тартус и Севастополя.
"На встрече речь шла как о символических жестах — предложении сделать Тартус и Севастополь городами— побратимами, так и об совместных экономических проектах. Например, [премьер-министр Сирии] Имад Хамис предложил наладить поставки фруктов из Сирии в Севастополь. А из нашего города в САР может осуществляться поставка российского зерна.
Учитывая, что Сирию не очень волнуют экономические санкции, под которыми находится Севастополь, предложение, которые мне удалось обсудить с премьером Сирии, могут серьезно поддержать экономику нашего города", — рассказал Белик.
По словам депутата, представители бизнеса, входящие в российскую делегацию, также высказали предложения о развитии сотрудничества между Севастополем и Сирией.
После возвращения из Сирии Белик планирует обсудить все предложения с губернатором города Дмитрием Овсянниковым.
Делегация во главе с руководителем группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрием Саблиным прибыла в среду с визитом в САР. В рамках поездки предстоят встречи с председателем Народного совета Сирии Хаммудой Сабагом, муфтием Ахмадом Бадреддином Хассуном и патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между "Единой Россией" и Партией арабского социалистического возрождения (ПАСВ или партия Баас), которая находится у власти в Дамаске с 1963 года. Предполагается также встреча с президентом Сирии Башаром Асадом.
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