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Лавров: Экспертиза показала, что «газ из Солсбери» был на вооружении США
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Лавров: Экспертиза показала, что «газ из Солсбери» был на вооружении США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Нервно-паралитический газ А-234, якобы примененный в Солсбери, находился на вооружении Великобритании и Соединенных Штатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, ссылаясь на данные независимой экспертизы из Швейцарии. Заявление министра цитирует ТАСС.
Министр также задался вопросом к ОЗХО: почему информация швейцарских экспертов по делу Скрипалей не была использована в итоговом докладе?
Кроме того, Сергей Лавров указал, что согласно данным экспертизы, «клиническая картина Скрипалей» более соответствует отравлению веществом BZ, а не А-234, как заявляли ранее в Лондоне, но и эта информация, к сожалению, не была учтена.
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