Лавров: Экспертиза показала, что «газ из Солсбери» был на вооружении США

Министр также задался вопросом к ОЗХО : почему информация швейцарских экспертов по делу Скрипалей не была использована в итоговом докладе?

Кроме того, Сергей Лавров указал, что согласно данным экспертизы, «клиническая картина Скрипалей» более соответствует отравлению веществом BZ, а не А-234, как заявляли ранее в Лондоне, но и эта информация, к сожалению, не была учтена.