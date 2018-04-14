Ещё
Россия хочет сконцентрироваться на фактах по «делу Скрипаля» и Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия хочет сконцентрироваться на фактах по «делу Скрипаля» и Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 14 апр — РИА Новости. Россия хочет сконцентрироваться на фактах в оценках ситуации вокруг якобы имевшего место применения химоружия сирийской Думе и отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней оборонной политике (СВОП).
"Мы с большим трепетом относимся к установлению фактов. Слишком часто нам говорят, факты есть. Про то же вмешательство в выборы в США Рекс Тиллерсон, бывший госсекретарь, публично заявил, что у них есть неопровержимые факты. Когда я его попросил эти факты представить, он сказал: ну зачем мы будем этим заниматься, ваши спецслужбы прекрасно все сами знают, как вы в наши выборы вмешиваетесь", — заявил министр.
Поэтому, продолжил он, Москва хочет «сконцентрироваться и в этом, и в целом ряде других случаев на фактах, в том числе в отношении так называемого „дела Скрипалей“».
Он отметил, что британские власти отказываются отвечать на вопросы Москвы, заявляя, что Россия сама не дала ответы на вопросы Лондона. Министр пояснил, что Великобритания при этом задала один вопрос, который заключался в том, чтобы «Россия призналась, каким образом „Новичок“ был доставлен в Лондон».
РИА Новости: последние новости
Эрдоган назвал удары США, Британии и Франции по Сирии обоснованными Косачев рассказал о целях западных стран при ударе по Сирии Россия выставила на голосование резолюцию с осуждением действий США в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган поддержал США525
Началось экстренное заседание СБ ООН по Сирии237
Асад сделал заявление после удара США534
Раскрыты принципиально новые данные по делу Скрипаля113
«Россию ждет розовый понедельник»85
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение