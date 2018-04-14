Россия хочет сконцентрироваться на фактах по «делу Скрипаля» и Сирии 

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 14 апр — РИА Новости. Россия хочет сконцентрироваться на фактах в оценках ситуации вокруг якобы имевшего место применения химоружия сирийской Думе и отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней оборонной политике (СВОП).
"Мы с большим трепетом относимся к установлению фактов. Слишком часто нам говорят, факты есть. Про то же вмешательство в выборы в США Рекс Тиллерсон, бывший госсекретарь, публично заявил, что у них есть неопровержимые факты. Когда я его попросил эти факты представить, он сказал: ну зачем мы будем этим заниматься, ваши спецслужбы прекрасно все сами знают, как вы в наши выборы вмешиваетесь", — заявил министр.
Поэтому, продолжил он, Москва хочет «сконцентрироваться и в этом, и в целом ряде других случаев на фактах, в том числе в отношении так называемого „дела Скрипалей“».
Он отметил, что британские власти отказываются отвечать на вопросы Москвы, заявляя, что Россия сама не дала ответы на вопросы Лондона. Министр пояснил, что Великобритания при этом задала один вопрос, который заключался в том, чтобы «Россия призналась, каким образом „Новичок“ был доставлен в Лондон».