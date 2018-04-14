Ещё
Миссия ОЗХО прибыла в Дамаск для расследования предполагаемой химатаки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миссия ОЗХО прибыла в Дамаск для расследования предполагаемой химатаки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия прибыла в Дамаск для расследования предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом говорится на странице ОЗХО в соцсети Twitter.
"Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии прибыла в Дамаск, чтобы начать свою работу", — говорится в сообщении в микроблоге.
Ранее Пентагон оправдал ракетный удар по сирийским объектам именно тем, что Дамаск якобы блокировал доступ экспертов в Восточную Гуту. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, это не соответствует действительности. «Это неправда. Мы следили за этой ситуацией буквально поминутно, и сирийское правительство было готово выдать визы незамедлительно на границе, без всяких дополнительных формальностей», — проинформировал министр.
Российская Газета: последние новости
Косачев: Удары по Сирии - это попытка сорвать работу экспертов ОЗХО Российский проект резолюции СБ ООН по Сирии требует прекратить агрессию Лавров: Экспертиза показала, что "газ из Солсбери" был на вооружении США
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган поддержал США523
Началось экстренное заседание СБ ООН по Сирии223
Асад сделал заявление после удара США529
Раскрыты принципиально новые данные по делу Скрипаля109
«Россию ждет розовый понедельник»83
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение