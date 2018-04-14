Миссия ОЗХО прибыла в Дамаск для расследования предполагаемой химатаки 

Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия прибыла в Дамаск для расследования предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом говорится на странице ОЗХО в соцсети Twitter.
"Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии прибыла в Дамаск, чтобы начать свою работу", — говорится в сообщении в микроблоге.
Ранее Пентагон оправдал ракетный удар по сирийским объектам именно тем, что Дамаск якобы блокировал доступ экспертов в Восточную Гуту. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, это не соответствует действительности. «Это неправда. Мы следили за этой ситуацией буквально поминутно, и сирийское правительство было готово выдать визы незамедлительно на границе, без всяких дополнительных формальностей», — проинформировал министр.