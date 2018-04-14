Раскрыты принципиально новые данные по делу Скрипаля

Лавров выступил с новыми данными по делу Скрипаля

Как отметил Лавров, в докладе был подтвержден химический состав вещества, но «не содержится каких-либо названий, "новичок" или какое-либо еще».

«Там приведена длинная химическая формула, которая, по оценке наших специалистов, указывает на вещество, которое разрабатывалось во многих странах, и никакого особого секрета не представляет», — сказал он.

По словам министра, независимая экспертиза вещества обнаружила следы химоружия, которое было на вооружении США Великобритании и стран НАТО

«Эта лаборатория, в которой я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия», — сказал Лавров.

Он уточнил, что ни в России , ни в СССР никогда не велось исследований по разработке этого химического вещества.