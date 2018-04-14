Раскрыты принципиально новые данные по делу Скрипаля

В полном тексте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нет термина «Новичок», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на 26-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), сообщает ТАСС.
Как отметил Лавров, в докладе был подтвержден химический состав вещества, но «не содержится каких-либо названий, "новичок" или какое-либо еще».
«Там приведена длинная химическая формула, которая, по оценке наших специалистов, указывает на вещество, которое разрабатывалось во многих странах, и никакого особого секрета не представляет», — сказал он.
По словам министра, независимая экспертиза вещества обнаружила следы химоружия, которое было на вооружении США, Великобритании и стран НАТО.
«Эта лаборатория, в которой я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия», — сказал Лавров.
Он уточнил, что ни в России, ни в СССР никогда не велось исследований по разработке этого химического вещества.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском Солсбери, по версии британской стороны при покушении на их жизнь было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок». Власти Великобритании обвиняют в случившемся Россию, Москва отрицает свою причастность к инциденту.