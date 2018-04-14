Удар по Сирии не напугал инспекторов ОЗХО — Лавров

Удар по Сирии не напугал инспекторов ОЗХО, заявил Сергей Лавров.

«После ударов США Великобритании по Сирии эксперты ОЗХО подтвердили готовность выдвинуться к месту предполагаемой химатаки в Думе», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, всем понятно, что удар по Сирии был специально нанесен накануне начала работы экспертов Организации по запрещению химоружия.