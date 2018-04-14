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В Швейцарии определили вещество, которым отравили Скрипалей
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В Швейцарии определили вещество, которым отравили Скрипалей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЛАВРОВ: ПО ИНФОРМАЦИИ ОТ ЦЕНТРА В ШВЕЙЦАРИИ, В СОЛСБЕРИ БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАНО ВЕЩЕСТВО BZ, ОНО БЫЛО НА ВООРУЖЕНИИ США И БРИТАНИИ, В РФ НЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ
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