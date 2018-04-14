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Захарова пообещала представить в СБ ООН доказательства незаконности действий США
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Захарова пообещала представить в СБ ООН доказательства незаконности действий США 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Российская сторона представит в Совете Безопасности ООН доказательства незаконного характера ударов США по Сирии, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА «Новости».
"Будет созван Совет Безопасности ООН, Россия представит не просто аргументы, словесные и политические, а представит доказательства того, что все это является незаконным. Я имею в виду действия США и тех стран, которые присоединились к этой страшной акции", — сказала Захарова.
Ранее Захарова заявила, что ситуацию с ударом стран Запада по Сирии должен рассмотреть Совет Безопасности ООН.
"Газета.Ru" следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.
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