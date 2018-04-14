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Макрон отказался предоставить Путину доказательства «химатаки» в Думе
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Макрон отказался предоставить Путину доказательства «химатаки» в Думе 

РИА Новости 2 часа назад
РИА НОВОСТИ. ЛАВРОВ: ПУТИН ПОПРОСИЛ МАКРОНА ПОДЕЛИТЬСЯ ФАКТАМИ О ЯКОБЫ ХИМАТАКЕ В СИРИЙСКОЙ ДУМЕ, НО ПОЛУЧИЛ ОТКАЗ
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