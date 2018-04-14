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Удары США были нанесены без мандата Совбеза ООН — Яковенко
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Удары США были нанесены без мандата Совбеза ООН — Яковенко 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Российский посол отметил, что акт агрессии против суверенного государства, который находится на передовой в борьбе с мировым терроризмом, была совершена без мандата Совета Безопасности ООН.
Посол России в Великобритании Александр Яковенко прокомментировал утренние удары США и их союзников по Сирии.
«Акт агрессии против суверенного государства, который находится на передовой в борьбе с мировым терроризмом, была совершена без мандата Совета Безопасности ООН и в нарушение хартии ООН, а также норм международного права», — сказал Яковенко.
Ранее российский посол заявил, что в британской стратегии национальной безопасности Россию представляют как врага номер один. По его словам, Тереза Мэй заявила на банкете о намерении Великобритании взять на себя ведущую роль в сдерживании России.
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