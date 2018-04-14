Удары США были нанесены без мандата Совбеза ООН — Яковенко

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США хотят напомнить миру о своей «исключительности» - Косачев об атаке на Сирию

Действия США в Сирии не останутся без последствий — посол России в США

В Госдуме заверили, что ответные меры на санкции США не затронут российских граждан