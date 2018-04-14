Ещё
Лавров обвинил западные страны в попытке помешать работе ОЗХО в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров обвинил западные страны в попытке помешать работе ОЗХО в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
ЛАВРОВ: ВСЕМ ПОНЯТНО, ЧТО УДАР ПО СИРИИ БЫЛ НАНЕСЁН СПЕЦИАЛЬНО НАКАНУНЕ НАЧАЛА РАБОТЫ ЭКСПЕРТОВ ОЗХО
РИА НОВОСТИ
РИА Новости: последние новости
Эрдоган назвал удары США, Британии и Франции по Сирии обоснованными США с помощью ракетных ударов хотели помешать миссии ОЗХО, заявили в МИД Запад и НАТО пытаются сорвать победу РФ в Сирии, заявил европейский эксперт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган поддержал США524
Началось экстренное заседание СБ ООН по Сирии230
Асад сделал заявление после удара США531
Раскрыты принципиально новые данные по делу Скрипаля110
«Россию ждет розовый понедельник»84
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение