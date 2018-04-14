Индонезия потребовала соблюдение устава ООН при решении вопроса о Сирии

МОСКВА , 14 апреля. / ТАСС /. Индонезия потребовала соблюдения устава ООН , а также уважения принципов и ценностей международного права. Так прокомментировала в субботу министр иностранных дел страны Ретно Марсуди ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии

"Все стороны должны соблюдать и уважать ценности международного права, в частности устава ООН", — говорится в распространенном заявлении главы ведомства. Джакарта , по словам Марсуди, «требует от всех сторон проявлять сдержанность и не допустить эскалации напряженности в Сирии».

Министр подчеркнула, что в Индонезии «внимательно следят за развитием ситуации в этой стране». «Мы также обеспокоены судьбой тысяч индонезийцев, проживающих в Сирии», — добавила она.

Великобритании и По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума