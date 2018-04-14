Индонезия потребовала соблюдение устава ООН при решении вопроса о Сирии 

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Индонезия потребовала соблюдения устава ООН, а также уважения принципов и ценностей международного права. Так прокомментировала в субботу министр иностранных дел страны Ретно Марсуди ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.
"Все стороны должны соблюдать и уважать ценности международного права, в частности устава ООН", — говорится в распространенном заявлении главы ведомства. Джакарта, по словам Марсуди, «требует от всех сторон проявлять сдержанность и не допустить эскалации напряженности в Сирии».
Министр подчеркнула, что в Индонезии «внимательно следят за развитием ситуации в этой стране». «Мы также обеспокоены судьбой тысяч индонезийцев, проживающих в Сирии», — добавила она.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Уже в субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.