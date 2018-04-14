Россия осудила атаку западных стран на Сирию

"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом", — говорится в сообщении.

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