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Россия осудила атаку западных стран на Сирию
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Россия осудила атаку западных стран на Сирию 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с террором, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом", — говорится в сообщении.
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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