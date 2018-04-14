Россия осудила атаку западных стран на Сирию 

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с террором, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом", — говорится в сообщении.
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>