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Порошенко обвинил Асада в «жестоком преступлении против человечности»
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Порошенко обвинил Асада в «жестоком преступлении против человечности» 

Вести.Ru 41 минуту назад
Президент Украины Петр Порошенко назвал удар США, Великобритании и Франции по Сирии вынужденным, но оправданным шагом. «Это справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности — химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей», — написал украинский лидер в своем Twitter.
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— Петро Порошенко (@poroshenko) 14 апреля 2018 г.
По словам Порошенко, Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН для предупреждения «подобных преступлений диктаторских режимов» в будущем.
Ранее секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что военные США и их союзники, нанеся удары по Сирии, продемонстрировали адекватную реакцию на использование химического оружия.
Между тем накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массированного обстрела гражданского населения в Донбассе. Дело заведено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
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