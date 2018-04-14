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МИД: США хотят дать экстремистам перевести дух и затянуть кровопролитие
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МИД: США хотят дать экстремистам перевести дух и затянуть кровопролитие 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Khalil Ashawi/Reuters
Министерство иностранных дел России опубликовало заявление в связи с ударом стран Запада по Сирии, в котором назвало целью операции создание помех в работе инспекторов Организации по запрещению химического оружия.
"Удары нанесены в тот момент, когда инспекторы Организации по запрещению химического оружия должны были направиться в Думу с задачей установить истину. Есть все основания полагать, что целью нападения на САР было воспрепятствование работе инспекторов ОЗХО", — говорится в тексте заявления.
В ведомстве также обратили внимание на то, что удар по территории Сирии был нанесен в то время, когда войска страны «продолжают успешное наступление» против боевиков террористических группировок.
"По всему получается, что США и их союзники хотят дать радикалам и экстремистам возможность перевести дух, восстановить свои ряды, затянуть кровопролитие на сирийской земле и тем самым осложнить политическое урегулирование", — подчеркнули в министерстве.
Ранее стало известно время заседания СБ ООН по требованию России.
"Газета.Ru" следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.
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