МИД: США хотят дать экстремистам перевести дух и затянуть кровопролитие

"Удары нанесены в тот момент, когда инспекторы Организации по запрещению химического оружия должны были направиться в Думу с задачей установить истину. Есть все основания полагать, что целью нападения на САР было воспрепятствование работе инспекторов ОЗХО", — говорится в тексте заявления.

В ведомстве также обратили внимание на то, что удар по территории Сирии был нанесен в то время, когда войска страны «продолжают успешное наступление» против боевиков террористических группировок.

"По всему получается, что США и их союзники хотят дать радикалам и экстремистам возможность перевести дух, восстановить свои ряды, затянуть кровопролитие на сирийской земле и тем самым осложнить политическое урегулирование", — подчеркнули в министерстве.