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Рябков: Москва продолжит разоблачать махинации Запада
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Москва продолжит разоблачать махинации Запада в Сирии, заявил Рябков 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Москва продолжит разоблачать махинации Запада в связи с событиями в Восточной Гуте, настаивает, что эксперты ОЗХО должны прибыть на место предполагаемой химатаки в рамках проведения расследования, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ряд объектов военной и гражданской инфраструктуры Сирии подвергся в субботу ракетному удару со стороны США и их союзников в ответ на предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте, которую сирийские власти категорически отрицали. Значительная часть ракет была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям. По предварительным данным, жертв нет, но имеются раненые среди мирных сирийских граждан. Эксперты ОЗХО должны были прибыть в Восточную Гуту в субботу для сбора материала по расследованию возможной химатаки.
"Мы видим раз за разом, что раз за разом национальные квазидоказательства превращаются в стержень очень далеко идущих решений этой группы стран. Тем самым проявляется опаснейшая тенденция. Аналогичным образом провокационно действуют англичане и их союзники по делу Скрипалей. И сейчас (в ситуации вокруг Сирии) мы вновь видим такого же свойства махинации. Мы это будем разоблачать. И эксперты ОЗХО должны будут приехать на это место", — заявил Рябков.
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