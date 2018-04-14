Косачев: Россия ожидает получить на Совбезе ООН объяснение оснований для удара по Сирии

"Мы ожидаем изложения странами-агрессорами причин их действий, и, я надеюсь, что в таком случае будет очевидно, что этим странам нечего предъявить, кроме сообщений СМИ в социальных сетях, на которые они сами же и ссылаются", — сказал Косачев.

"В моем понимании это должно стать предметом четкой оценки со стороны Совета Безопасности ООН, потому что это неприемлемо. И я несколько воодушевился, потому что это косвенно пока, но прозвучало в первых оценках генсека ООН господина Антониу Гуттериша", — добавил собеседник агентства.

Кроме того, Косачев выразил надежду, что на Совбезе ООН будет зафиксировано, что миссия по ОЗХО должна доработать в Восточной Гутте и должна представить свой доклад. «Этот доклад должен быть объективным, прозрачным с точки зрения методик и не может быть подтасован», — подчеркнул Косачев.

Косачев также заявил о том, что на заседании Совбеза должна быть подтверждена готовность российских и сирийских властей обеспечивать все необходимое содействие миссии ОЗХО.