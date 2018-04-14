Миронов назвал безответственным и «небезопасным» решение США атаковать Сирию 

В вопросе сирийского кризиса у США имелась возможность диалога, но они выбрали «небезопасное» военное решение, написал в Twitter председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Удары по Сирии. У США была возможность и диалога, и совместных (с Россией конструктивных — прим. ред.) действий. Но они выбрали военное решение. Безответственно и недальновидно. Добавлю: и небезопасно», — отметил парламентарий.
Ранее в субботу, комментируя обострение ситуации в Сирии в связи с новой серией ракетных ударов западной коалиции, председатель КПРФ Геннадий Зюганов сравнил поведение США, Великобритании и Франции на международной арене с действиями «разбойников на большой дороге».
В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский также осудил агрессию против арабской страны, подчеркнув, что таким образом Вашингтон мстит Москве из-за своего поражения и желает компенсировать горечь своих неудач на мировой арене.