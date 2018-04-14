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В МИДе рассказали о «ситуации перманентного спора» с США по Сирии
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В МИДе рассказали о «ситуации перманентного спора» с США по Сирии 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: AP
Москва и Вашингтон находятся в состоянии перманентного спора вокруг Сирии, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Коммерсанту».
"Трудно назвать происходившее в последнее время по линии внешнеполитических ведомств «сотрудничеством». Мы, скорее, находились в ситуации перманентного спора, иногда довольно горячего, по практически всему спектру вопросов, начиная от задач обеспечения политического урегулирования в Сирии, до всего того, что относится к «сирийскому химическому досье». Эти споры выплеснулись в публичное пространство", — сказал Рябков, отвечая на вопрос, возможно ли продолжение сотрудничества России и США по Сирии.
Рябков также отметил, что говорить о сотрудничестве — «было бы грешить против истины».
Также, по словам замглавы МИД, Москва находится в контакте с Вашингтоном, в том числе по военной линии.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
"Газета.Ru" следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
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