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Туск поддержал удары США и союзников по Сирии
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Туск поддержал удары США и союзников по Сирии 

ТАСС 5 часов назад
БРЮССЕЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Дональд Туск поддержал удары по Сирии США, Великобритании и Франции, заявив, что ЕС «будет стоять с союзниками на стороне справедливости». Об этом Туск написал в субботу в Twitter.
"Удары США, Великобритании и Франции показали сирийскому режиму вместе с Ираном и Россией, что они больше не могут продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере не заплатив за это высокую цену. ЕС будет стоять со своими союзниками на стороне справедливости", — написал Туск.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов, однако сирийское информационное агентство SANA эту информацию не подтвердило.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. В субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.
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