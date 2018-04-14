Косачев назвал ошибкой позицию Турции, которая высказалась в поддержку атаки по Сирии 

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал ошибкой позицию Турции, которая высказалась в поддержку ракетной атаки США и их союзников по Сирии.
"Поддержка Турцией ракетной атаки, безусловно — ошибка Анкары. Хотя и понятно, что у нее есть свои претензии к Дамаску. Однако это не повод для поощрения агрессии", — написал Косачев в субботу на свой странице в Facebook.
По его мнению, реальный путь мирного урегулирования, в котором Турция также участвует — это трехсторонний астанинский формат в поддержку Женевских переговоров. «Ракетные атаки западников бьют не по мнимым химическим арсеналам, а именно по сирийскому урегулированию, в котором Запад, похоже, объективно не заинтересован», — отметил глава международного комитета Совфеда.
Как сообщило ранее Анатолийское агентство, во время выступления в Стамбуле в субботу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция считает удар США и их союзников по Сирии положительным шагом. «Мы расцениваем его [удар по Сирии] в качестве позитивного шага. Однако этого недостаточно для достижения постоянного мира в стране», — сказал он.