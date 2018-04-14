Косачев назвал ошибкой позицию Турции, которая высказалась в поддержку атаки по Сирии

"Поддержка Турцией ракетной атаки, безусловно — ошибка Анкары . Хотя и понятно, что у нее есть свои претензии к Дамаску . Однако это не повод для поощрения агрессии", — написал Косачев в субботу на свой странице в Facebook.

По его мнению, реальный путь мирного урегулирования, в котором Турция также участвует — это трехсторонний астанинский формат в поддержку Женевских переговоров. «Ракетные атаки западников бьют не по мнимым химическим арсеналам, а именно по сирийскому урегулированию, в котором Запад, похоже, объективно не заинтересован», — отметил глава международного комитета Совфеда.