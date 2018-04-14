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Глава Евросовета рассказал, какую строну выбирает ЕС
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Глава Евросовета рассказал, какую строну выбирает ЕС 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал удары США по Сирии и заявил, что ЕС поддерживает союзников и будет с ними стоять «на стороне правосудия». Об этом он написал на своей странице в твиттере.
"Удары США, Франции и Великобритании дают понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не может продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере, не без затрат. ЕС будет стоять вместе с нашими союзниками на стороне правосудия", — написал Туск.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела в Сирии есть пострадавшие.
"Газета.Ru" следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.
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