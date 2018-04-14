Эрдоган в разговоре с Мэй призвал не допустить дальнейшей конфронтации после удара по Сирии

Такое заявление Эрдоган сделал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй

Британский премьер проинформировала его о военной операции в Сирии.

Эрдоган напомнил, что Турция «с самого начала открыто осуждала применение химического оружия в Сирии».

Также турецкий президент заявил, что единственным путём обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Сирии является политическое урегулирование конфликта.