Эрдоган в разговоре с Мэй призвал не допустить дальнейшей конфронтации после удара по Сирии 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после удара США, Великобритании и Франции по Сирии подчеркнул необходимость предотвращения дальнейшей конфронтации в регионе. Об этом информирует Anadolu со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.
Такое заявление Эрдоган сделал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Британский премьер проинформировала его о военной операции в Сирии.
Эрдоган напомнил, что Турция «с самого начала открыто осуждала применение химического оружия в Сирии».
Также турецкий президент заявил, что единственным путём обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Сирии является политическое урегулирование конфликта.
Ранее МИД Турции заявил, что Анкара приветствует операцию стран Запада в Сирии.