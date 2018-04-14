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Эрдоган в разговоре с Мэй призвал не допустить дальнейшей конфронтации после удара по Сирии
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Эрдоган в разговоре с Мэй призвал не допустить дальнейшей конфронтации после удара по Сирии 

RT на русском 48 минут назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после удара США, Великобритании и Франции по Сирии подчеркнул необходимость предотвращения дальнейшей конфронтации в регионе. Об этом информирует Anadolu со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.
Такое заявление Эрдоган сделал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Британский премьер проинформировала его о военной операции в Сирии.
Эрдоган напомнил, что Турция «с самого начала открыто осуждала применение химического оружия в Сирии».
Также турецкий президент заявил, что единственным путём обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Сирии является политическое урегулирование конфликта.
Ранее МИД Турции заявил, что Анкара приветствует операцию стран Запада в Сирии.
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