Китай призвал к решению сирийского кризиса путем диалога 

Пекин выступает против военных действий и призывает уважению суверенитета и решению кризиса в Сирии путем диалога.
Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в связи с ракетным ударом, нанесенным коалицией США по Сирии, уточняет РИА Новости.
«Китайская сторона настаивает на том, чтобы все заинтересованные стороны вернулись в рамки международного права и решали проблему сирийского урегулирования путем диалога», — подчеркнула он.
Пекин считает, что следует провести объективное и справедливое расследование возможного применения отравляющих веществ в провинции Восточная Гута.
«До этого ни одна из сторон не может делать преждевременных суждений», — сказала Хуа Чуньин.
Любые военные действия, принимаемые в одностороннем порядке в обход Совета безопасности ООН, нарушают основные цели и принципы устава Организации объединенных наций, напомнила представитель МИД КНР.
14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более сотни ракет по Сирии. Поводом стали сообщения о применении в сирийском городе Дума химоружия. В связи с произошедшим Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН.