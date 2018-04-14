Китай призвал к решению сирийского кризиса путем диалога

Пекин выступает против военных действий и призывает уважению суверенитета и решению кризиса в Сирии путем диалога.

«Китайская сторона настаивает на том, чтобы все заинтересованные стороны вернулись в рамки международного права и решали проблему сирийского урегулирования путем диалога», — подчеркнула он.

Пекин считает, что следует провести объективное и справедливое расследование возможного применения отравляющих веществ в провинции Восточная Гута.

«До этого ни одна из сторон не может делать преждевременных суждений», — сказала Хуа Чуньин.