Ещё
Противников «империалистических варваров» отогнали от посольства США в Анкаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Противников «империалистических варваров» отогнали от посольства США в Анкаре 

Вести.Ru 57 минут назад
Насколько десятков активистов турецкой оппозиционной партии «Родина» (Vatan) устроили акцию протеста у американского посольства в Анкаре против ударов США, Великобритании и Франции по Сирии. Однако она не была санкционирована властями, поэтому полицейские не пропустили митингующих к входу в посольство, а затем помешали им продолжить акцию на соседней улице.
Представители правоохранительных органов оттеснили протестующих с примыкающих к посольству США улиц, слезоточивый газ и водометы не использовались.
"Империалистические варвары, называющие себя цивилизованным миром, этим утром напали на Сирию, которую семь лет не могут поставить на колени", — приводит РИА Новости слова генерального секретаря партии «Родина» Утку Рейхана. По его словам, «США и их банда, которую они называют союзниками, никакой военной победы в результате этой атаки не добьются».
Рейхан добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поддерживая США в их нападении на Сирию, ставит под угрозу сотрудничество с РФ и Ираном в рамках процесса по сирийскому урегулированию в Астане.
Вести.Ru: последние новости
Хантсман: США не хотят конфликта сверхдержав и надеются на сотрудничество с Россией Контрудар: Дума подготовила ответ авторам антироссийских санкций Российские военные врачи не нашли следов химического отравления в сирийской Думе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад сделал заявление после удара США350
Российские истребители поднялись в небо Сирии681
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии250
Китай отреагировал на события в Сирии22
Названа причина смерти сына Скрипаля18
Видео
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
05:28
Китай отреагировал на события в Сирии
Ближний Восток В мире
05:43
В Киеве поддержали удары по Сирии
Украина Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение