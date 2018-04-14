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Мэй ушла от ответа на вопрос о новых ударах по Сирии
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Мэй ушла от ответа на вопрос о новых ударах по Сирии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Премьер‐министр Великобритании Тереза Мэй ушла от ответа на вопрос, будут ли нанесены новые удары по Сирии. Она сослалась на необходимость дипломатических усилий, передает РИА «Новости».
Британский политик считает, что необходимо помочь населению Сирии, а усилия дипломатов должны быть направлены на предотвращение конфликта. По обоим направлениям Лондон будет активно работать, отметила она.
Дипломатические усилия, направленные на то, чтобы положить конец конфликту в Сирии, будут продолжены, в том числе через ООН
— Тереза Мэй.
Она также выразила уверенность в успехе предпринятой ранее силовой акции. По ее мнению, Дамаск с «высокой долей вероятности» продолжит применять химическое оружие, чего нельзя допустить.
США, Великобритания и Франция атаковали территорию Сирии в субботу 14 апреля. ВВС США, как и в прошлом году, задействовали крылатые ракеты семейства «Томагавк» при нанесении ударов по нескольким целям.
Ранее глава российского государства Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом военной агрессии против суверенного государства. Он потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.
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