Президент Ирана прокомментировал удар по Сирии

"Игнорирование национального суверенитета страны представляет собой попытку, направленную на создание неспокойной и нестабильной обстановки в регионе", — заявил президент Ирана.

Он отметил, что «агрессивный выпад» трех стран против Сирии является «шагом для укрепления терроризма».

Ранее в МИД России прокомментировали удар по Сирии.

Франция. Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе . К ним также присоединились Великобритания