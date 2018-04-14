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Президент Ирана прокомментировал удар по Сирии
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Президент Ирана прокомментировал удар по Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Hassan Ammar/AP
Удар по Сирии направлен на укрепление терроризма и дестабилизацию региона, заявил президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление на официальном сайте Роухани.
"Игнорирование национального суверенитета страны представляет собой попытку, направленную на создание неспокойной и нестабильной обстановки в регионе", — заявил президент Ирана.
Он отметил, что «агрессивный выпад» трех стран против Сирии является «шагом для укрепления терроризма».
Ранее в МИД России прокомментировали удар по Сирии.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
"Газета.Ru" следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.
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