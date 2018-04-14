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Власти Чехии отреагировали на ночной удар США по Сирии
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Власти Чехии отреагировали на ночной удар США по Сирии 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Военное решение ситуации всегда должно быть последней возможностью, прокомментировал пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек ночной ракетный удар США и их союзников по Сирии.
«Военное решение всегда должно быть последней возможностью», — написал он в Twitter. В чешских СМИ мнение пресс-секретаря главы государства воспринято как позиция президента страны Милоша Земана.
Тем временем чешское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением, в котором выражена поддержка действиям США, Великобритании и Франции, а удары по целям в Сирии названы «ясным предупреждением всем, кто хочет продолжать химические атаки».
По версии официальной Праги, Совбез ООН не смог предложить эффективное решение ситуации в Сирии, поэтому Чехия вместе с другими государствами ЕС «призывает всех актеров сирийского конфликта к возобновлению мирных переговоров», отмечается в заявлении МИД страны.
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