Госсекретарь обсудил удар по Сирии с главами МИД Турции, Ирака и Кувейта

"Четырнадцатого апреля 2018 года исполняющий обязанности госсекретаря Салливан поговорил с лидерами внешнеполитические ведомств в ответ на их просьбу сообщить об авиаударе по Сирии", — говорится в сообщении.

В частности Салливан поговорил с министром иностранных дел Кувейта Сабахом Аль-Халедом Ас-Сабахом, министром иностранных дел Чехии Мартином Стропницким , замминистра иностранных дел Турции Умитом Ялчином и министром иностранных дел Ирака Ибрахимом аль-Джафари, уточняет ведомство.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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