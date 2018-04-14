В Польше заявили об участи в консультациях по ударам в Сирии

"С Польшей велись консультации в связи с планированием этой акции в рамках консультаций союзников, так что это действие не является для нас сюрпризом", — сказал Щерский.

При этом он не стал раскрывать подробностей консультаций. «Важно то, что, хотя мы не были частью процесса принятия решений, были консультации, и это важно», — подчеркнул он.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Всего было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийскими ПВО.

Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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