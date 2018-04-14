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Срочно: Китай призывает заинтересованные стороны решать проблему вокруг Сирии путем диалога
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Срочно: Китай призывает заинтересованные стороны решать проблему вокруг Сирии путем диалога
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Пекин, 14 апреля /
Синьхуа
/ —
Китай
призывает заинтересованные
стороны вернуться в рамки международного права и решать проблему
вокруг
Сирии
путем диалога, заявила в субботу официальный
представитель
МИД
КНР
Хуа Чуньин
. -0-
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