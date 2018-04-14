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Срочно: Китай призывает заинтересованные стороны решать проблему вокруг Сирии путем диалога
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Срочно: Китай призывает заинтересованные стороны решать проблему вокруг Сирии путем диалога 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 14 апреля /Синьхуа/ — Китай призывает заинтересованные
стороны вернуться в рамки международного права и решать проблему
вокруг Сирии путем диалога, заявила в субботу официальный
представитель МИД КНР Хуа Чуньин. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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