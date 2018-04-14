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Эрдоган обсудил с Мэй удары по Сирии
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Эрдоган обсудил с Мэй удары по Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передает Anadolu.
Как сообщили источники, близкие к администрации президента, темой разговора стал удар стран Запада по Сирии.
Отмечается, что Мэй в ходе беседы поделилась с Эрдоганом подробностями операции британских вооруженных сил в Сирии. В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда осуждала применение химического оружия. Он также заявил, что преследование властей Сирии за совершенные преступления станет концом, которого ждет народ страны.
Ранее сообщалось, что Мэй ушла от ответа на вопрос о продолжении ударов по Сирии.
"Газета.Ru" следит за дальнейшим развитием событий в онлайн-трансляции.
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