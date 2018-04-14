Путин назвал хронические проблемы Москвы

Путин указал Собянину на проблемы миграционных потоков и загруженности автомобильной сети

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи со столичным градоначальником Сергеем Собяниным указал на загруженность автомобильных дорог и нечеткое регулирование миграционных потоков, которые превратились в застарелые проблемы Москвы

"В целом ваша команда работает профессионально, обеспеченность очень высокая, самая низкая в стране безработица, это тоже надо отметить, рост ВРП выше, чем в среднем по стране. Инвестиции в основной капитал выше, чем по стране. И это все положительные моменты, — сказал президент. — Но есть и хронические проблемы, о которых вы тоже хорошо знаете: это загруженность автомобильной сети, это необходимость более четкого регулирования миграционных потоков".

Путин обратил внимание Собянина на то, что этими двумя проблемами список не исчерпывается.

"Есть и другие вопросы, которые мы с вами неоднократно обсуждали", — сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что, несмотря на это, в Москве есть и большие проекты, в том числе и по развитию транспортной сети. "Это и развитие метро, совсем недавно очередная станция была введена в строй; кольцевая дорога, мы с вами запускали новую дорогу, по которой ходят современные поезда, что дополнительно разгрузило мегаполис, — отметил Путин. — Много других проектов, которые "на марше", что называется".

Среди других положительных моментов российский лидер отметил финансовое состояние столицы.