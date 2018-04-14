CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии

CNN: удары по Сирии Россия скорее всего оставит без ответа

Посол России в США заявил, что Россия даст свой ответ на военную атаку США, Великобритании и Франции по Сирии. Однако корреспондент CNN отмечает, что сама атака была довольно ограниченной, поэтому Россия не слишком обеспокоена и не станет идти по пути наращивания напряжённости.

Посольство России в Вашингтоне жёстко отреагировало на удары по Сирии.

СИРИЛЬ ВАНЬЕ, ведущий CNN: В заявлении российского посла Анатолия Антонова, опубликованном в Twitter, говорится следующее: «Был задействован заранее спланированный сценарий. Нам вновь угрожают. Мы предупреждали, что подобные действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже».

С прямым включением из Москвы — Сэм Кайли, который расскажет нам поподробнее о российской реакции. Сэм, говоря о том, что сейчас затронул Сириль — также отмечу, что CNN только что получил депешу о том, что министр обороны Франции подтвердил, что Россию предупредили об ударах заранее; не знаю, видели ли вы уже это сообщение или нет, — может быть, расскажете нам немного об этом и о том, сможет ли это обстоятельство снизить вероятность обострения отношений с Россией.

СЭМ КАЙЛИ, старший международный корреспондент CNN: Честно говоря, не думаю, что это вообще хоть как-то повлияет на ситуацию: всю схему атаки заранее выдал не кто иной, как президент США Дональд Трамп — Сирия знала, что это произойдёт, а значит, конечно же, знали это также и Россия с Ираном. То есть, времени, чтобы передвинуть оборудование, личный состав и технику подальше от районов, которые, скорее всего, попали бы под удар, было предостаточно, и именно это и было сделано. Именно эти три зоны, если быть точным, и были атакованы — и, согласно сообщениям сирийских властей, в результате никто не погиб, а ранения получили три человека. Что ещё важнее, даже российский радар включён не был — ракеты на подлёте не вызвали никаких ответных действий со стороны России и ею даже не отслеживались.

Таким образом, на мой взгляд, нападения были очень тщательно рассчитаны таким образом, чтобы избежать той самой эскалации, которую, несомненно, и оценил ранее как реальную угрозу министр обороны США Мэттис. Как последние несколько дней CNN сообщал в своих репортажах из Белого дома и Пентагона, между президентом и министром обороны было некоторое несогласие по поводу масштаба ответа на химатаку в Думе. Тем не менее, думаю, что если бы использование химического оружия повторилось, это, вероятно, привело бы к мгновенному и гораздо более масштабному ответу. Но на данный момент, мне кажется, Россия не слишком обеспокоена, она говорит то, что от неё и ожидали, то есть выражает своё недовольство и надеется, что вопрос закрыт.

Сэм, как мы ранее сказали, российский посол в США заявил: «Мы предупреждали, что подобные действия не останутся без последствий». Исходя из того, что вы знаете про Россию, какого рода последствия могут быть?

СЭМ КАЙЛИ: В Думе, российском парламенте, через несколько дней должны обсуждать законопроект об экономических контрсакциях против США и некоторых союзников. Среди них ограничения по фармацевтическим, сельскохозяйственным продуктам, табаку и экспорту титана. Например, 30% титана для строительства самолётов Boeing поставляется из России. Россия хочет сделать свой жест в ответ на карательные меры, которые она терпит как последствие не только действий в Сирии, но, конечно, и аннексии Крыма, а также продолжения дестабилизации на востоке Украины.

Но помимо этого остальное — лишь слова. Реакция на химатаку в Думе получилась очень ограниченной, и я думаю, что Россия, очень вероятно, в конце концов оставит её без ответа. Мне кажется, все вздохнут спокойно оттого, что она не станет претворять в жизнь сценарий, по которому напряжённость может перерасти в нечто гораздо более опасное, если случилось бы военное противостояние между Россией и Соединёнными Штатами на Ближнем Востоке.

Да, и похоже, что США пытаются всеми силами этого избежать. С нами был Сэм из Москвы, спасибо.

Материал предоставлен CNN International.