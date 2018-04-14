Журова: Трамп нанёс удар по Сирии на основе информации из СМИ 

Отдавать приказ об ударах на основании информации из СМИ без официальных заключений о химатаке — это нарушение всех международных норм, заявила «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
«Нет заключения ОЗХО, нет никаких доказательств, что в Сирии была химическая атака. Кто-то на камеру сказал, что симптомы похожи на удушье после применения химоружия. В таких условиях решение об атаке на Сирию можно расценивать как провокацию против самого Трампа», — отметила депутат, подчеркнув, что в самих США далеко не все конгрессмены и сенаторы поддерживают позицию американского лидера.
По мнению первого замглавы международного Комитета Госдумы, обвинение сирийского президента Башара Асада в попытках применить химическое оружие, когда в регионе находится столько международных наблюдателей, выглядит абсурдным, поэтому мировое сообщество ожидало от США более взвешенного решения.
Говоря о возможном развитии событий, Журова подчеркнула, что США и их союзники не коснулись территории военных баз, которая в Сирии закреплена за Россией. Ответ нашей страны, по мнению парламентария, во многом зависит от компетентных оценок Минобороны и сирийской стороны.