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МИД КНР: Пекин всегда выступал против применения силы
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МИД КНР: Пекин всегда выступал против применения силы 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
Китай всегда выступал против применения силы в международных отношениях. Пекин призывает к уважению суверенитета и независимости других стран. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя ракетный удар по Сирии, который нанесли в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция.
"Китай последовательно выступает против применения силы в международных отношениях, ратует за необходимость уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность других стран", — приводит ее слова РИА Новости. — Китайская сторона настаивает на том, чтобы все заинтересованные стороны вернулись в рамки международного права и решали проблему сирийского урегулирования путем диалога". «Любые односторонние военные действия в обход СБ ООН противоречат основным целям и принципам устава ООН», — напомнили в МИД КНР.
По мнению Пекина, «необходимо провести всестороннее, справедливое и объективное расследование предполагаемого случая применения химического оружия в Сирии​​​».
"Китайская сторона исходит из того, что «До этого ни одна из сторон не может делать преждевременных суждений», — отметила Хуа Чуньин.
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