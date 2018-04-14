МИД КНР: Пекин всегда выступал против применения силы

Великобритания и Франция. Китай всегда выступал против применения силы в международных отношениях. Пекин призывает к уважению суверенитета и независимости других стран. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин , комментируя ракетный удар по Сирии , который нанесли в ночь на 14 апреля США

"Китай последовательно выступает против применения силы в международных отношениях, ратует за необходимость уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность других стран", — приводит ее слова РИА Новости . — Китайская сторона настаивает на том, чтобы все заинтересованные стороны вернулись в рамки международного права и решали проблему сирийского урегулирования путем диалога". «Любые односторонние военные действия в обход СБ ООН противоречат основным целям и принципам устава ООН », — напомнили в МИД КНР.

По мнению Пекина, «необходимо провести всестороннее, справедливое и объективное расследование предполагаемого случая применения химического оружия в Сирии​​​».

"Китайская сторона исходит из того, что «До этого ни одна из сторон не может делать преждевременных суждений», — отметила Хуа Чуньин.