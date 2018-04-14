Захарова назвала удар Запада по Сирии крестом на переговорном процессе

"Это, по большому счету, крест на переговорном процессе, который может быть поставлен. Эта акция дала мощный сигнал экстремистам и боевикам относительно того, что они делают все правильно. И та провокация, которая была осуществлена с якобы применением Дамаском химоружия, за ней, конечно, стояли экстремисты и боевики на земле, получается, поддержана странами, которые нанесли удар", — сказала Захарова журналистам.

По ее словам, это «колоссальный фактор воодушевления террористов и боевиков на земле». «И, к сожалению, это может стать принципиальным для того самого мирного переговорного процесса, который был запущен и который в этом году получил свое развитие», — добавила она.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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Дым в районе научно-исследовательского центра после авиаударов по Дамаску